Генштаб назвав втрати ворога за добу: скільки окупантів знищено

Ворог втратив 23 танки і два засоби ППО.

Станом на ранок 9 квітня 2024 року ЗСУ знищили 449 250 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 850 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 449 250 (+850) осіб,

танків - 7110 (+23) од,

бойових броньованих машин - 13620 (+45) од,

артилерійських систем - 11386 (+30) од,

РСЗВ -1039 (+0) од,

засоби ППО - 753 (+2) од,

літаків - 347 (+0) од,

гелікоптерів - 325 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня - 9033 (+37),

крилаті ракети - 2065 (+0),

кораблі /катери - 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 15181 (+71) од,

спеціальна техніка - 1868 (+1).

Як повідомлялося, розвідка Великої Британії назвала причину, чому армія РФ стала втрачати менше солдатів. Зазначається, що середньодобова кількість російських втрат (вбитих і поранених в Україні) скоротилася на 74 особи на день протягом березня 2024 року, до 913 осіб на день.

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