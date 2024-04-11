Генштаб назвав втрати ворога за добу: скільки окупантів знищено

Росіяни втратили ще п'ять танків та один засіб ППО.

Станом на ранок 11 квітня 2024 року ЗСУ знищили 450 890 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 890 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 450 890 (+810) осіб,

танків - 7137 (+5) од,

бойових броньованих машин - 13679 (+12) од,

артилерійських систем - 11452 (+48) од,

РСЗВ - 1040 (+0) од,

засоби ППО - 754 (+1) од,

літаків - 347 (+0) од,

гелікоптерів - 325 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня - 9104 (+34),

крилаті ракети - 2069 (+2),

кораблі /катери - 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 15298 (+50) од,

спеціальна техніка - 1882 (+6).

Як повідомлялося, розвідка Великої Британії назвала причину, чому армія РФ стала втрачати менше солдатів. Зазначається, що середньодобова кількість російських втрат (вбитих і поранених в Україні) скоротилася на 74 особи на день протягом березня 2024 року, до 913 осіб на день.

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