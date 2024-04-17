Генштаб назвав втрати ворога за добу: скільки окупантів знищено

Ворог втратив ще чотири танки і 15 артсистем.
Станом на ранок 17 квітня 2024 року ЗСУ знищили 456 050 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 710 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу - близько 456 050 (+710) осіб,
- танків - 7193 (+4) од,
- бойових броньованих машин - 13827 (+18) од,
- артилерійських систем - 11624 (+15) од,
- РСЗВ - 1046 (+0) од,
- засоби ППО - 760 (+1) од,
- літаків - 347 (+0) од,
- гелікоптерів - 325 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня - 9279 (+2),
- крилаті ракети - 2093 (+1),
- кораблі /катери - 26 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 15587 (+24) од,
- спеціальна техніка - 1910 (+2).
Як повідомлялося, видання Forbes опублікувало матеріал про те, що запас танків і бойових машин у Росії є лише до середини 2025 року. Завдяки допомозі від США переозброєна українська армія могла б захистити міста від атак РФ, і на фронті досягти переваги у вогневій потужності над росіянами.
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