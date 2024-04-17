Генштаб назвав втрати ворога за добу: скільки окупантів знищено

Ворог втратив ще чотири танки і 15 артсистем.

Станом на ранок 17 квітня 2024 року ЗСУ знищили 456 050 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 710 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 456 050 (+710) осіб,

танків - 7193 (+4) од,

бойових броньованих машин - 13827 (+18) од,

артилерійських систем - 11624 (+15) од,

РСЗВ - 1046 (+0) од,

засоби ППО - 760 (+1) од,

літаків - 347 (+0) од,

гелікоптерів - 325 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня - 9279 (+2),

крилаті ракети - 2093 (+1),

кораблі /катери - 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 15587 (+24) од,

спеціальна техніка - 1910 (+2).

Як повідомлялося, видання Forbes опублікувало матеріал про те, що запас танків і бойових машин у Росії є лише до середини 2025 року. Завдяки допомозі від США переозброєна українська армія могла б захистити міста від атак РФ, і на фронті досягти переваги у вогневій потужності над росіянами.

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