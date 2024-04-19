Генштаб назвав втрати ворога за добу: скільки окупантів знищено

Росіяни втратили ще дев'ять танків та 21 артсистему.

Станом на ранок 19 квітня 2024 року ЗСУ знищили 457 830 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 870 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 457 830 (+870) осіб,

танків - 7205 (+9) од,

бойових броньованих машин - 13852 (+17) од,

артилерійських систем - 11658 (+21) од,

РСЗВ - 1046 (+0) од,

засоби ППО - 762 (+2) од,

літаків - 347 (+0) од,

гелікоптерів - 325 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня - 9311 (+27),

крилаті ракети - 2096 (+3),

кораблі /катери - 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 15671 (+53) од,

спеціальна техніка - 1915 (+0).

Як повідомлялося, у Росії впав літак. Інцидент стався в Ставропольському краї. Льотчики катапультувалися.

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