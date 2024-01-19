Генштаб назвав втрати ворога за добу: скільки солдатів РФ ліквідовано

Станом на 19 січня 2024-го року ЗСУ знищили 374 520 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 920 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько/ about 374 520 (+920) осіб / persons,

танків / tanks ‒ 6167 (+20) од,

бойових броньованих машин - 11445 (+35) од,

артилерійських систем - 8854 (+19) од,

РСЗВ - 966 (+0) од,

засоби ППО - 654 (+1) од,

літаків / aircraft – 331 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6929 (+4),

крилаті ракети - 1818 (+0),

кораблі /катери - 23 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 11831 (+37) од,

спеціальна техніка - 1384 (+4).

Як повідомлялося, окупанти скаржаться, що українські диверсанти мінують їм дороги. Вони знайшли у прямому сенсі "український слід", а точніше – безліч слідів, які ведуть туди й назад.

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