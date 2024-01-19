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Генштаб назвав втрати ворога за добу: скільки солдатів РФ ліквідовано

Генштаб назвав втрати ворога за добу: скільки солдатів РФ ліквідовано

Станом на 19 січня 2024-го року втрати РФ становлять понад 374 тис. осіб. / Фото: Associated Press

Знищено ще 20 танків РФ.

Станом на 19 січня 2024-го року ЗСУ знищили 374 520 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 920 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу - близько/ about 374 520 (+920) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 6167 (+20) од,
  • бойових броньованих машин - 11445 (+35) од,
  • артилерійських систем - 8854 (+19) од,
  • РСЗВ - 966 (+0) од,
  • засоби ППО - 654 (+1) од,
  • літаків / aircraft – 331 (+0) од,
  • гелікоптерів - 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6929 (+4),
  • крилаті ракети - 1818 (+0),
  • кораблі /катери - 23 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 11831 (+37) од,
  • спеціальна техніка - 1384 (+4).

Як повідомлялося, окупанти скаржаться, що українські диверсанти мінують їм дороги. Вони знайшли у прямому сенсі "український слід", а точніше – безліч слідів, які ведуть туди й назад.

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