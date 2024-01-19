Генштаб назвав втрати ворога за добу: скільки солдатів РФ ліквідовано

Знищено ще 20 танків РФ.
Станом на 19 січня 2024-го року ЗСУ знищили 374 520 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 920 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу - близько/ about 374 520 (+920) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 6167 (+20) од,
- бойових броньованих машин - 11445 (+35) од,
- артилерійських систем - 8854 (+19) од,
- РСЗВ - 966 (+0) од,
- засоби ППО - 654 (+1) од,
- літаків / aircraft – 331 (+0) од,
- гелікоптерів - 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6929 (+4),
- крилаті ракети - 1818 (+0),
- кораблі /катери - 23 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 11831 (+37) од,
- спеціальна техніка - 1384 (+4).
Як повідомлялося, окупанти скаржаться, що українські диверсанти мінують їм дороги. Вони знайшли у прямому сенсі "український слід", а точніше – безліч слідів, які ведуть туди й назад.