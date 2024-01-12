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Генштаб назвав втрати ворога за добу: скільки загарбників знищено

Генштаб назвав втрати ворога за добу: скільки загарбників знищено

За добу знищено ще 840 окупантів. / Фото: Associated Press

Росіяни втратили ще 10 танків.

Станом на 12 січня 2024-го року ЗСУ знищили 368 460 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 840 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу - близько 368 460 (+840) осіб,
  • танків - 6060 (+10) од,
  • бойових броньованих машин - 11254 (+16) од,
  • артилерійських систем - 8710 (+11) од,
  • РСЗВ - 957 (+0) од,
  • засоби ППО - 642 (+1) од,
  • літаків - 329 (+0) од,
  • гелікоптерів - 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6836 (+1),
  • крилаті ракети - 1806 (+0),
  • кораблі /катери - 23 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 11612 (+16) од,
  • спеціальна техніка - 1339 (+2).

Нагадаємо, в ГУР повідомили, що зараз воює в Україні близько 462 тисячі російських військових. Крім того, на тимчасово захоплених територіях України розміщені 35 тис. осіб "росгвардії", які забезпечують окупаційний режим.

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