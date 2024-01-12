Генштаб назвав втрати ворога за добу: скільки загарбників знищено

Росіяни втратили ще 10 танків.
Станом на 12 січня 2024-го року ЗСУ знищили 368 460 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 840 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу - близько 368 460 (+840) осіб,
- танків - 6060 (+10) од,
- бойових броньованих машин - 11254 (+16) од,
- артилерійських систем - 8710 (+11) од,
- РСЗВ - 957 (+0) од,
- засоби ППО - 642 (+1) од,
- літаків - 329 (+0) од,
- гелікоптерів - 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6836 (+1),
- крилаті ракети - 1806 (+0),
- кораблі /катери - 23 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 11612 (+16) од,
- спеціальна техніка - 1339 (+2).
Нагадаємо, в ГУР повідомили, що зараз воює в Україні близько 462 тисячі російських військових. Крім того, на тимчасово захоплених територіях України розміщені 35 тис. осіб "росгвардії", які забезпечують окупаційний режим.