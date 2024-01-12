Генштаб назвав втрати ворога за добу: скільки загарбників знищено

Станом на 12 січня 2024-го року ЗСУ знищили 368 460 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 840 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 368 460 (+840) осіб,

танків - 6060 (+10) од,

бойових броньованих машин - 11254 (+16) од,

артилерійських систем - 8710 (+11) од,

РСЗВ - 957 (+0) од,

засоби ППО - 642 (+1) од,

літаків - 329 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6836 (+1),

крилаті ракети - 1806 (+0),

кораблі /катери - 23 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 11612 (+16) од,

спеціальна техніка - 1339 (+2).

Нагадаємо, в ГУР повідомили, що зараз воює в Україні близько 462 тисячі російських військових. Крім того, на тимчасово захоплених територіях України розміщені 35 тис. осіб "росгвардії", які забезпечують окупаційний режим.

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