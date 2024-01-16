Генштаб назвав втрати ворога за добу: скільки загарбників знищено

Станом на 16 січня 2024-го року ЗСУ знищили 372 090солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 1110 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 372 090 (+1110) осіб.

танків - 6113 (+24) од,

бойових броньованих машин - 11358 (+36) од,

артилерійських систем - 8801 (+30) од,

РСЗВ - 961 (+3) од,

засоби ППО - 653 (+3) од,

літаків - 331 (+2) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6877 (+12),

крилаті ракети - 1816 (+1),

кораблі /катери - 23 (+0) од,

підводні човни -- 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 11731 (+33) од,

спеціальна техніка - 1365 (+9).

Нагадаємо, в ГУР повідомили, що зараз воює в Україні близько 462 тисячі російських військових. Крім того, на тимчасово захоплених територіях України розміщені 35 тис. осіб "росгвардії", які забезпечують окупаційний режим.

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