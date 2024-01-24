Генштаб назвав втрати ворога за добу: скільки загарбників знищено

Знищено ще 13 російських танків та 22 ракети.
Станом на 24 січня 2024-го року ЗСУ знищили 378 660 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 840 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника армії РФ:
- особового складу - близько 378 660 (+840) осіб,
- танків - 6227 (+13) од,
- бойових броньованих машин - 11579 (+31) од,
- артилерійських систем - 9008 (+61) од,
- РСЗВ - 971 (+1) од,
- засоби ППО - 659 (+2) од,
- літаків - 331 (+0) од,
- гелікоптерів - 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6998 (+37),
- крилаті ракети - 1842 (+22),
- кораблі /катери - 23 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 12005 (+49) од,
- спеціальна техніка - 1416 (+7).
Як повідомлялося, міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про втрати росіян учасникам "Рамштайну-18". З його слів, Росія втрачала по 400 солдатів на захоплення одного квадратного кілометра території України.