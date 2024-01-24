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Генштаб назвав втрати ворога за добу: скільки загарбників знищено

Генштаб назвав втрати ворога за добу: скільки загарбників знищено

Знищено майже 379 тис. загарбників. / Фото: Associated Press

Знищено ще 13 російських танків та 22 ракети.

Станом на 24 січня 2024-го року ЗСУ знищили 378 660 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 840 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника армії РФ: 

  • особового складу - близько 378 660 (+840) осіб,
  • танків - 6227 (+13) од,
  • бойових броньованих машин - 11579 (+31) од,
  • артилерійських систем - 9008 (+61) од,
  • РСЗВ - 971 (+1) од,
  • засоби ППО - 659 (+2) од,
  • літаків - 331 (+0) од,
  • гелікоптерів - 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6998 (+37),
  • крилаті ракети - 1842 (+22),
  • кораблі /катери - 23 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 12005 (+49) од,
  • спеціальна техніка - 1416 (+7).

Як повідомлялося, міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про втрати росіян учасникам "Рамштайну-18". З його слів, Росія втрачала по 400 солдатів на захоплення одного квадратного кілометра території України.

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