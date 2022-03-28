Генштаб не відкидає можливості залучення збройних сил Білорусі до участі у війні проти України

Війська РФ здійснюють перегрупування та відведення окремих підрозділів на територію РБ.
За даними Генерального штабу ЗСУ, на Волинському напрямку відзначається присутність до чотирьох батальйонно-тактичних груп зі складу збройних сил Республіки Білорусь, що залучаються до посилення та охорони білорусько-українського кордону.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
"Неможливо повністю виключити залучення збройних сил республіки білорусь до ведення бойових дій на території України", - йдеться у повідомленні.
На Поліському напрямку противник активних наступальних дій не здійснював. Продовжує нанесення вогневого ураження по підрозділах військ України у районах населених пунктів Личанка, Петрушки, Шпитьки та Мощун.
Росіяни також перегруповують війська та відводять окремі підрозділи на територію Білорусі для відновлення боєздатності.
У Гомельській області Республіки Білорусь фіксується переміщення пускових установок ОТРК "Іскандер-М" у напрямку Державного кордону з Україною.
Нагадаємо, війська РФ зосереджують зусилля на утриманні зайнятих рубежів та підготовці до відновлення наступальних дій.
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