Генштаб не відкидає можливості залучення збройних сил Білорусі до участі у війні проти України

Війська РФ здійснюють перегрупування та відведення окремих підрозділів на територію РБ.

За даними Генерального штабу ЗСУ, на Волинському напрямку відзначається присутність до чотирьох батальйонно-тактичних груп зі складу збройних сил Республіки Білорусь, що залучаються до посилення та охорони білорусько-українського кордону.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

"Неможливо повністю виключити залучення збройних сил республіки білорусь до ведення бойових дій на території України", - йдеться у повідомленні.

На Поліському напрямку противник активних наступальних дій не здійснював. Продовжує нанесення вогневого ураження по підрозділах військ України у районах населених пунктів Личанка, Петрушки, Шпитьки та Мощун.

Росіяни також перегруповують війська та відводять окремі підрозділи на територію Білорусі для відновлення боєздатності.

У Гомельській області Республіки Білорусь фіксується переміщення пускових установок ОТРК "Іскандер-М" у напрямку Державного кордону з Україною.

Нагадаємо, війська РФ зосереджують зусилля на утриманні зайнятих рубежів та підготовці до відновлення наступальних дій.

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