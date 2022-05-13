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Генштаб очікує збільшення атак окупантів на "Азовсталь" через евакуацію цивільних

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Генштаб очікує збільшення атак окупантів на "Азовсталь" через евакуацію цивільних

Фото: Associated Press

Російські окупанти продовжують гатити по "Азовсталі", але кількість обстрілів може зрости. 

Армія РФ продовжує завдавати артилерійських та авіаційних ударів по Маріуполю на Донеччині. Основні зусилля зосереджує на блокуванні підрозділів українських військ у районі заводу "Азовсталь".

Про це повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 13 травня.

Аби встановити повний контроль над містом, а також придушити спротив українських віійськових, загарбники країни-агресорки застосовують стратегічну авіацію. Втім, у Генштабі наголошують, що ворожі атаки лише посиляться. 

"Зважаючи на заходи з евакуації місцевих жителів (з "Азовсталі" - Ред.) слід очікувати нарощування вогневого впливу найближчим часом", - зауважують у зведенні. 

Нагадаємо, розпочалась 79 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти безуспішно намагалися наступати біля Оріхового, але продовжують завдавати авіаударів по Маріуполю. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу 13 травня.

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