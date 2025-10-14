ТСН у соціальних мережах

Генштаб оновив дані про втрати РФ: скільки росіян ліквідовано

За минулу добу втрати РФ зросли ще на 1200 загарбників.

Втрати РФ.

За минулу добу втрати РФ зросли ще на 1200 загарбників. / © gettyimages.com

Станом на ранок 14 жовтня ЗСУ знищили 1 125 150 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1200 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

  • особового складу / personnel – близько / about 1 125 150 (+1200) осіб

  • танків – 11256 (+5) од

  • бойових броньованих машин – 23345 (+0) од

  • артилерійських систем – 33628 (+29) од

  • РСЗВ – 1520 (+0) од

  • засоби ППО – 1225 (+0) од

  • літаків – 427 (+0) од

  • гелікоптерів – 346 (+0)

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 69632 (+390)

  • крилаті ракети – 3859 (+0)

  • кораблі / катери – 28 (+0)

  • підводні човни – 1 (+0)

  • автомобільна техніка та автоцистерни – 64188 (+145)

  • спеціальна техніка – 3977 (+0)

Як повідомлялося, Кремль запускає нову мобілізацію. Росія офіційно дозволила залучати резервістів до бойових дій за межами своєї території. Це фактично нова мобілізація, яка потенційно охоплює до 2 млн осіб.

