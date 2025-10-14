- Дата публікації
- Війна
- 220
- 1 хв
Генштаб оновив дані про втрати РФ: скільки росіян ліквідовано
За минулу добу втрати РФ зросли ще на 1200 загарбників.
Станом на ранок 14 жовтня ЗСУ знищили 1 125 150 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1200 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ:
особового складу / personnel – близько / about 1 125 150 (+1200) осіб
танків – 11256 (+5) од
бойових броньованих машин – 23345 (+0) од
артилерійських систем – 33628 (+29) од
РСЗВ – 1520 (+0) од
засоби ППО – 1225 (+0) од
літаків – 427 (+0) од
гелікоптерів – 346 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 69632 (+390)
крилаті ракети – 3859 (+0)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 64188 (+145)
спеціальна техніка – 3977 (+0)
Як повідомлялося, Кремль запускає нову мобілізацію. Росія офіційно дозволила залучати резервістів до бойових дій за межами своєї території. Це фактично нова мобілізація, яка потенційно охоплює до 2 млн осіб.