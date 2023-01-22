Генштаб оновив дані про втрати росіян: ліквідовано 600 солдатів та знищено 5 танків

За минулу добу лави "200-х" поповнили ще сотні окупантів.
ЗСУ за минулу добу знищили десятки одиниць ворожої техніки та ліквідували ще 600 окупантів.
Про це повідомляє Генштаб.
Загальні бойові втрати противника на 22 січня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 120760 (+600)
- танків - 3145 (+5)
- бойових броньованих машин - 6268 (+12)
- артилерійських систем - 2144 (+9)
- РСЗВ - 445 (+2)
- засобів ППО - 220
- літаків - 287
- гелікоптерів - 277
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1892
- крилатих ракет - 749
- кораблів /катерів - 17
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4932 (+14)
- спеціальної техніки - 193
Нагадаємо, 21 січня ЗСУ ліквідовали 860 російських військових.
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