Генштаб оновив дані про втрати росіян: ліквідовано 600 солдатів та знищено 5 танків

За минулу добу лави "200-х" поповнили ще сотні окупантів.

ЗСУ за минулу добу знищили десятки одиниць ворожої техніки та ліквідували ще 600 окупантів.

Про це повідомляє Генштаб.

Загальні бойові втрати противника на 22 січня орієнтовно склали:

особового складу - близько 120760 (+600)

танків - 3145 (+5)

бойових броньованих машин - 6268 (+12)

артилерійських систем - 2144 (+9)

РСЗВ - 445 (+2)

засобів ППО - 220

літаків - 287

гелікоптерів - 277

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1892

крилатих ракет - 749

кораблів /катерів - 17

автомобільної техніки та автоцистерн - 4932 (+14)

спеціальної техніки - 193

Нагадаємо, 21 січня ЗСУ ліквідовали 860 російських військових.

Росія готується до нового наступу: звідки воно може початися - Валерій Залужний

Читайте також: