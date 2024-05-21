Генштаб оновив дані про втрати Росії: скільки окупантів та техніки ліквідовано за добу

Генштаб повідомив про нові втрати ворожої армії.
Загальні бойові втрати окупаційної армії Росії станом на 21 травня склали близько 495 070 осіб. Протягом минулої доби було знищено ще 1380 загарбників.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 21.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 495070 (+1380);
- танків ‒ 7605 (+15) од;
- бойових броньованих машин ‒ 14699 (+34);
- артилерійських систем – 12779 (+42);
- РСЗВ – 1077 (+1);
- засоби ППО ‒ 811 (+4);
- літаків – 354 (+0);
- гелікоптерів – 326 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10290 (+54);
- крилаті ракети ‒ 2207 (+2);
- кораблі /катери ‒ 27 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17383 (+72);
- спеціальна техніка ‒ 2085 (+6).
Нагадаємо, у Харкові вранці 21 травня пролунав вибух – є поранені.
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