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Генштаб оновив дані про втрати російських загарбників: скільки ліквідовано за добу

Генштаб оновив дані про втрати російських загарбників: скільки ліквідовано за добу

Окупантів стало менше на нашій землі / Фото: Associated Press

Окупанти втрачають і живу силу, і техніку.

Від початку повномасштабного вторгнення до України Росія втратила близько 442 170 військових, за останню добу – 650 осіб. 

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 31.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 442 170 (+650) осіб 
  • танків  ‒ 6966 (+15) 
  • бойових броньованих машин  ‒ 13304 (+20) 
  • артилерійських систем – 11050 (+44) 
  • РСЗВ  – 1023 
  • засоби ППО ‒ 743 (+7) 
  • літаків  – 347 
  • гелікоптерів  – 325 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8731 (+30)
  • крилаті ракети ‒ 2048 (+2)
  • кораблі /катери ‒ 26 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14717 (+47) 

Нагадаємо, президент Зеленський заявив, що ЗСУ доведеться відступати, якщо США не надасть необхідної зброї. Тоді росіяни прорвуть лінію фронту і зайдуть до великих міст України.

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