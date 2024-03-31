Генштаб оновив дані про втрати російських загарбників: скільки ліквідовано за добу

Окупанти втрачають і живу силу, і техніку.
Від початку повномасштабного вторгнення до України Росія втратила близько 442 170 військових, за останню добу – 650 осіб.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 31.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 442 170 (+650) осіб
- танків ‒ 6966 (+15)
- бойових броньованих машин ‒ 13304 (+20)
- артилерійських систем – 11050 (+44)
- РСЗВ – 1023
- засоби ППО ‒ 743 (+7)
- літаків – 347
- гелікоптерів – 325
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8731 (+30)
- крилаті ракети ‒ 2048 (+2)
- кораблі /катери ‒ 26
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14717 (+47)
Нагадаємо, президент Зеленський заявив, що ЗСУ доведеться відступати, якщо США не надасть необхідної зброї. Тоді росіяни прорвуть лінію фронту і зайдуть до великих міст України.
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