Генштаб оновив дані про втрати російських загарбників: скільки ліквідовано за добу

Окупанти втрачають і живу силу, і техніку.

Від початку повномасштабного вторгнення до України Росія втратила близько 442 170 військових, за останню добу – 650 осіб.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 31.03.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 442 170 (+650) осіб

танків ‒ 6966 (+15)

бойових броньованих машин ‒ 13304 (+20)

артилерійських систем – 11050 (+44)

РСЗВ – 1023

засоби ППО ‒ 743 (+7)

літаків – 347

гелікоптерів – 325

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8731 (+30)

крилаті ракети ‒ 2048 (+2)

кораблі /катери ‒ 26

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 14717 (+47)

Нагадаємо, президент Зеленський заявив, що ЗСУ доведеться відступати, якщо США не надасть необхідної зброї. Тоді росіяни прорвуть лінію фронту і зайдуть до великих міст України.

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