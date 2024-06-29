Генштаб оновив втрати РФ за добу війни: ще мінус понад тисячу солдатів

Загальні бойові втрати російських окупантів на 29 червня склали 541 560 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1070 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загалом за час повномасштабної війни знищено:

танків - 8073 (+7)

бойових броньованих машин - 15505 (+25)

артилерійських систем - 14480 (+57)

РСЗВ - 1109

засобів ППО - 871

літаків - 360

гелікоптерів - 326

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11538 (+29)

крилатих ракет - 2331 (+2)

кораблів та катерів - 28

підводних човнів - 1

автомобільної техніки та автоцистерн - 19568 (+54)

спеціальної техніки - 2436 (+5)

Нагадаємо, травень був особливо смертоносним місяцем для російської армії в Україні: у середньому понад 1000 її солдатів щодня отримували поранення або гинули. Про це свідчать дані американських, британських та інших західних спецслужб.

Великі втрати для росії – норма? Чому кількість жертв не спиняє країну-терористку? – Історія на часі

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