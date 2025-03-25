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Генштаб оновив втрати росіян у війні - які цифри на 25 березня

Генштаб оновив втрати росіян у війні - які цифри на 25 березня

Російський солдат / Фото: Associated Press

Окупанти стрімко втрачають і живу силу, і техніку.

За останню добу російські військові втратили у війні проти України 1180 солдатів.

Про це сьогодні, 25 березня, повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 25.03.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько  905940 (+1180) осіб
  • танків ‒ 10425 (+5) 
  • бойових броньованих машин  ‒ 21670 (+18) 
  • артилерійських систем – 25190 (+61) 
  • РСЗВ – 1341 (+3) 
  • засоби ППО ‒ 1117 
  • літаків – 370 
  • гелікоптерів – 335 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 30759 (+118)
  • крилаті ракети ‒ 3121 
  • кораблі /катери ‒ 28 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 41824 (+98) 
  • спеціальна техніка ‒ 3785 

Раніше повідомлялося, що Сили оборони знищили в тилу РФ чотири гелікоптери. Більше про це читайте у новині.

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