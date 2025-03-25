Генштаб оновив втрати росіян у війні - які цифри на 25 березня

Окупанти стрімко втрачають і живу силу, і техніку.

За останню добу російські військові втратили у війні проти України 1180 солдатів.

Про це сьогодні, 25 березня, повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 25.03.25 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 905940 (+1180) осіб

танків ‒ 10425 (+5)

бойових броньованих машин ‒ 21670 (+18)

артилерійських систем – 25190 (+61)

РСЗВ – 1341 (+3)

засоби ППО ‒ 1117

літаків – 370

гелікоптерів – 335

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 30759 (+118)

крилаті ракети ‒ 3121

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 41824 (+98)

спеціальна техніка ‒ 3785

Раніше повідомлялося, що Сили оборони знищили в тилу РФ чотири гелікоптери. Більше про це читайте у новині.

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