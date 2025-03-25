Генштаб оновив втрати росіян у війні - які цифри на 25 березня

Окупанти стрімко втрачають і живу силу, і техніку.
За останню добу російські військові втратили у війні проти України 1180 солдатів.
Про це сьогодні, 25 березня, повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 25.03.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 905940 (+1180) осіб
- танків ‒ 10425 (+5)
- бойових броньованих машин ‒ 21670 (+18)
- артилерійських систем – 25190 (+61)
- РСЗВ – 1341 (+3)
- засоби ППО ‒ 1117
- літаків – 370
- гелікоптерів – 335
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 30759 (+118)
- крилаті ракети ‒ 3121
- кораблі /катери ‒ 28
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 41824 (+98)
- спеціальна техніка ‒ 3785
Раніше повідомлялося, що Сили оборони знищили в тилу РФ чотири гелікоптери. Більше про це читайте у новині.
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