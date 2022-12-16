Генштаб оновив втрати ворога за добу: ЗСУ ліквідували 680 російських військових та 4 БПЛА

За минулу добу, 15 грудня, ЗСУ ліквідували 680 російських окупантів.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02 до 16.12 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 97 270 (+680) осіб

танків ‒ 2980 (+5)

бойових броньованих машин ‒ 5952 (+6)

артилерійських систем ‒ 1946 (+3)

РСЗВ ‒ 410 (+4)

засоби ППО ‒ 211

літаків ‒ 281

гелікоптерів ‒ 264

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 1648 (+4)

крилаті ракети ‒ 592

кораблі /катери ‒ 16

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 4563

спеціальна техніка ‒ 172

Раніше Генштаб повідомив, що протягом минулої доби противник завдав 23 авіаційних та 4 ракетних удари, 2 з яких - по цивільних об’єктах міста Харкова. Також ворог здійснив 78 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, і по житлових кварталах, є загиблі серед мирного населення.

Новини ТСН 19:30 за 15 грудня 2022 року

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