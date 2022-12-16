Генштаб оновив втрати ворога за добу: ЗСУ ліквідували 680 російських військових та 4 БПЛА

Російські загарбники зазнали суттєвих втрат.
За минулу добу, 15 грудня, ЗСУ ліквідували 680 російських окупантів.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02 до 16.12 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 97 270 (+680) осіб
- танків ‒ 2980 (+5)
- бойових броньованих машин ‒ 5952 (+6)
- артилерійських систем ‒ 1946 (+3)
- РСЗВ ‒ 410 (+4)
- засоби ППО ‒ 211
- літаків ‒ 281
- гелікоптерів ‒ 264
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 1648 (+4)
- крилаті ракети ‒ 592
- кораблі /катери ‒ 16
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 4563
- спеціальна техніка ‒ 172
Раніше Генштаб повідомив, що протягом минулої доби противник завдав 23 авіаційних та 4 ракетних удари, 2 з яких - по цивільних об’єктах міста Харкова. Також ворог здійснив 78 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, і по житлових кварталах, є загиблі серед мирного населення.
Читайте також: