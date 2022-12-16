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Генштаб оновив втрати ворога за добу: ЗСУ ліквідували 680 російських військових та 4 БПЛА

Генштаб оновив втрати ворога за добу: ЗСУ ліквідували 680 російських військових та 4 БПЛА

Фото: Associated Press

Російські загарбники зазнали суттєвих втрат.

За минулу добу, 15 грудня, ЗСУ ліквідували 680 російських окупантів.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02 до 16.12 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 97 270 (+680) осіб
  • танків ‒ 2980 (+5)  
  • бойових броньованих машин ‒ 5952 (+6)  
  • артилерійських систем ‒ 1946 (+3)
  • РСЗВ ‒ 410 (+4)
  • засоби ППО ‒ 211
  • літаків ‒ 281
  • гелікоптерів ‒ 264
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 1648 (+4)
  • крилаті ракети ‒ 592
  • кораблі /катери ‒ 16
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 4563
  • спеціальна техніка ‒ 172

Раніше Генштаб повідомив, що протягом минулої доби противник завдав 23 авіаційних та 4 ракетних удари, 2 з яких - по цивільних об’єктах міста Харкова. Також ворог здійснив 78 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, і по житлових кварталах, є загиблі серед мирного населення.

Новини ТСН 19:30 за 15 грудня 2022 року

Новини ТСН 19:30 за 15 грудня 2022 року

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