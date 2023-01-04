Генштаб підтвердив "бавовну" в Токмаку 3 січня: скільки окупантів знищили ЗСУ

Українські захисники 3 січня завдали удару по скупченню окупантів та військової техніки у Токмаку Запорізької області.

ЗСУ ліквідували близько 80 окупантів у Токмаку.

Таку інформацію 4 січня підтвердив Генштаб ЗСУ.

"Підтверджено вогневе ураження 3 січня місця зосередження живої сили та військової техніки окупантів в районі населеного пункту Токмак Запорізької області. Втрати противника склали близько 80 військовослужбовців пораненими та мертвими", - кажуть у Генштабі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в окупованому Токмаку на Запоріжжі пролунали вибухи в ніч проти 3 січня, внаслідок яких російські окупанти зазнали втрат. Одразу після вибухів місце "прильоту" оточила "поліція". До зруйнованої будівлі з’їхались пожежники, "швидкі "та військова техніка з краном для розбирання завалів. Місцеві жителі бачили, як двохсотих в чорних пакетах завантажували в КаМАЗи з червоними хрестами і вивозили.

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