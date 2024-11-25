Генштаб підтвердив удари по об’єктах ворога у трьох областях РФ: що уражено

Сили ГУР разом з іншими бійцями Сил оборони України атакували низку важливих об'єктів російських військ, зокрема у Брянській, Калузькій та Курській областях.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

"У ніч на 25 листопада 2024 підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України спільно з іншими складовими Сил оборони атакували низку важливих об'єктів окупантів, зокрема у Брянській, Калузькій та Курській областях росії", – йдеться в заяві.

Так, підтверджено успішне ураження нафтобази в Калузькій області.

Результати бойової роботи по інших об’єктах ще уточнюються.

У Генштабі анонсували, що спільна вдала бойова робота всіх складників Сил оборони по важливих цілях ворога триватиме надалі.

Нагадаємо, раніше цього дня ЗМІ повідомляли, що бійці ГУР атакували нафтобазу в Калузькій області. А в РНБО водночас інформували про атаку на завод "Тайфун" у регіоні.

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