Генштаб підтвердив ураження позицій ворога авіацією, ППО, ракетними військами та артилерією

За добу знищено понад 6 районів зосередження озброєння та військової техніки противника.

Командування Генштабу ЗСУ відзвітувало про роботу авіації Сил оборони, підрозділів протиповітряної оборони та воїнів ракетних військ.

Про це Генштаб повідомив у зведенні 19 жовтня.

"Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала десять ударів. Підтверджено ураження шести районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів противника", - йдеться у зведенні.

Підрозділи протиповітряної оборони за добу збили:

4 крилаті ракети,

один гелікоптер Ка-52,

13 БпЛА “Shahed-136”.

Воїни ракетних військ і артилерії уразили:

3 пункти управління,

4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки,

станцію РЕБ,

один міст,

одну понтонну переправу противника.

Нагадаємо, в Ірані заявляють, що постачання до агресорки Росії військового озброєння, зокрема і дронів-камікадзе "Shahed-136", нібито не відповідає дійсності. Мовляв, такі заяви "засновані на хибній інформації та упереджених припущеннях".

Своєю чергою, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова передати кожній країні Євросоюзу уламки використаних Росією іранських дронів-камікадзе як доказ причетності Ірану до жорстокої війни РФ проти України.

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