Генштаб показав, як канадійці тренують українських військових у Великій Британії (фото)

Міністерство оборони Великої Британії 30 червня звернулося з проханням про міжнародну підтримку у своїй широкомасштабній ініціативі щодо навчання новобранців Сил Оборони України. Канада направила значний загін кваліфікованих військовослужбовців до Англії.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

"Разом із нашими союзниками у Сполученому Королівстві солдати Збройних Cил Канади наразі проводять цілеспрямовану підготовку українських новобранців щодо індивідуальних і колективних військових навичок, які неминуче необхідні, щоб надати їм можливості захищати свою країну від російської агресії", - йдеться у повідомленні.

За словами прапорщика та сержант-майора навчальної операції UNIFIER-UK Корі Озеркевича, тренувальні групи складаються з висококваліфікованих, мотивованих і професійних військовослужбовців, а Канада забезпечуємо життєво важливу підготовку, яка служить для зміцнення можливостей, сили та боєготовності вже перевірених і сповнених рішучості Сил Оборони України.

"Це чудовий досвід, який справді дає змогу зрозуміти всю серйозність ситуації в Україні. Новобранці постійно хочуть вчитися та вдосконалювати навички, яким ми їх навчаємо. Дні довгі, але корисні, і я пишаюся тим, що беру участь у цій місії", - сказав капрал Джастін Коул.

Військові навчання ЗСУ у Великій Британії

У Великій Британії розпочалася підготовка молодших командирів ЗСУ. Тренування проводять українські та британські інструктори із залученням іноземних зразків озброєння та військової техніки.

Після успішного завершення навчання військовослужбовців буде призначено на посади командирів відділень в підрозділи різних родів військ.

Також, за даними видання Spiegel, ЄС планує натренувати до 15 тисяч українських військових. Країни Європейського Союзу попередньо домовились про тренувальну місію для українських військових. Проєкт мають ухвалити на офіційному засіданні Ради Євросоюзу 17 жовтня.

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