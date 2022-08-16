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Генштаб попередив про загрозу ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі

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Генштаб попередив про загрозу ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі

Фото: ДСНС

На Сіверському напрямку тривають розвідпольоти  безпілотників противника.

На Волинському та Поліському напрямках ознак створення наступальних угруповань збройних сил Російської Федерації та республіки Білорусь не виявлено.

Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.

Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 16 серпня.

"На Сіверському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли неподалік Кам’янської Слободи на Чернігівщині та Ходиного і Сваркового Сумської області. Тривають розвідпольоти  БПЛА противника", - йдеться у зведенні.

Нагадаємо, ворог продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької і Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі.

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