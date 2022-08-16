Генштаб попередив про загрозу ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі

На Волинському та Поліському напрямках ознак створення наступальних угруповань збройних сил Російської Федерації та республіки Білорусь не виявлено.

Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.

Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 16 серпня.

"На Сіверському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли неподалік Кам’янської Слободи на Чернігівщині та Ходиного і Сваркового Сумської області. Тривають розвідпольоти БПЛА противника", - йдеться у зведенні.

Нагадаємо, ворог продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької і Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі.

Окупанти всю ніч хаотично обстрілювали Харківщину

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