Генштаб попереджає про шахраїв: виманюють гроші у родичів полонених чи зниклих безвісти захисників

Зловмисники наживаються на родичах військовослужбовців, які потрапили у полон чи вважаються зниклими безвісти.
Родичам військовослужбовців Збройних Сил України почали надходити підозрілі телефонні дзвінки та повідомлення. Особливо це стосується тих військовослужбовців, які потрапили в полон або вважвються безвісті зниклими.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Користуючись емоційним станом рідних та близьких, зловмисники телефонують з прихованих номерів та пропонують за грошову винагороду "надати інформацію" про військового та "сприяти визволенню з полону". Також шахраї намагаються, нібито з метою уточнення, дізнатися особисті дані українських захисників", - йдеться у повідомленні.
Тож у Генштабі наголосили, що представники Збройних Сил України або інших органів військового управління чи державних установ не збирають кошти та не вирішують питання звільнення з полону шляхом викупу.
"Питання звільнення військовополонених перебувають у виключній компетенції органів державної влади. Жодного збору коштів з членів сімей та близьких не відбувається. Будьте уважні, не станьте жертвами шахраїв!", - наголосили у Генштабі.
Нагадаємо, командир "Азова" вийшов на зв'язок: де зараз перебувають захисники Маріуполя і в яких умовах.
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