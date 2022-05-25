Генштаб попереджає про шахраїв: виманюють гроші у родичів полонених чи зниклих безвісти захисників

Генштаб попереджає про шахраїв: виманюють гроші у родичів полонених чи зниклих безвісти захисників

Зловмисники наживаються на родичах військовослужбовців, які потрапили у полон чи вважаються зниклими безвісти.

Родичам військовослужбовців Збройних Сил України почали надходити підозрілі телефонні дзвінки та повідомлення. Особливо це стосується тих військовослужбовців, які потрапили в полон або вважвються безвісті зниклими.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Користуючись емоційним станом рідних та близьких, зловмисники телефонують з прихованих номерів та пропонують за грошову винагороду "надати інформацію" про військового та "сприяти визволенню з полону". Також шахраї намагаються, нібито з метою уточнення, дізнатися особисті дані українських захисників", - йдеться у повідомленні.

Тож у Генштабі наголосили, що представники Збройних Сил України або інших органів військового управління чи державних установ не збирають кошти та не вирішують питання звільнення з полону шляхом викупу.

"Питання звільнення військовополонених перебувають у виключній компетенції органів державної влади. Жодного збору коштів з членів сімей та близьких не відбувається. Будьте уважні, не станьте жертвами шахраїв!", - наголосили у Генштабі.

Нагадаємо, командир "Азова" вийшов на зв'язок: де зараз перебувають захисники Маріуполя і в яких умовах.

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