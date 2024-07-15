Генштаб повідомив, де наразі найгарячіша ділянка фронту та де прориваються окупанти

Протягом минулої доби на фронті відбулось 114 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генштаб.

На Харківському напрямку загалом відбулося десять бойових зіткнень. Бої точилися біля Вовчанська і Глибокого. Ворог активно задіював для підтримки авіацію.

На Куп’янському напрямку кількість атак вчора зупинилась на цифрі три. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Піщаного Харківської області та Стельмахівки на Луганщині.

На Лиманському напрямку наші війська відбили дев’ять атак окупантів в районах населених пунктів Греківка та Макіївка Луганської області.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито 11 штурмових дій поблизу Спірного, Білогорівки, Роздолівки та Виїмки Донецької області.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили шість спроб противника прорвати оборону в районах Григорівки, Іванівського, Андріївки та Часового Яру Донецької області.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 20 атак. Концентрував свої зусилля у бік Нью-Йорка, Північного та Залізного. Підтримував свої дії ударами бомбардувальної авіації.

На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 41 штурмову дію в районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Прогрес, Новоселівка Перша та Яснобродівка Донецької області.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога.

На Времівському напрямку агресор здійснив два безуспішні штурми біля Водяного і Костянтинівки Донецької області. Тричі бив КАБами у район Великої Новосілки.

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках вчора активних наступальних дій загарбники не здійснювали.

На Придніпровському напрямку підрозділи наших військ відбили 2 атаки противника в районі Кринок, ворог успіху не мав.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає здійснює диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює населені пункти з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Втрати ворога

Минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1200 осіб. Окрім того, наші воїни знешкодили вісім танків, 15 бойових броньованих машин, 62 артилерійських системи, два засоби ППО, 41 БпЛА ОТР, дві ракети, 85 автомобілів та три одиниці спеціальної техніки.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, склад боєприпасів, засіб ППО, три артсистеми, станцію РЕБ та шість районів зосередження особового складу противника.

Раніше стало відомо, що російське військове командування здійснює перегрупування військ для продовження наступальних дій на Харківському напрямку.

Ворог тисне на Донеччині! Генштаб повідомляє про 92 боя за сьогодні!

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