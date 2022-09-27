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Генштаб повідомив напрямок, де ворог працює іранськими безпілотниками Shahed-136

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Генштаб повідомив напрямок, де ворог працює іранськими безпілотниками Shahed-136

Фото: Associated Press

Окупанти здійснили понад 50 вильотів БпЛА.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження з танків, мінометів та ствольної артилерії російської армії зазнали понад 35 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ 27 вересня.

Також командування ЗСУ зазначило що ворог здійснив понад 50 вильотів БпЛА іранського походження.

"З метою ведення розвідки, коригування вогню та ударів по об’єктах цивільної інфраструктури ворог здійснив понад 50 вильотів БпЛА, зокрема, іранського виробництва Shahed-136", - зазначили у Генштабі.

Як раніше повідомив глава держави Володимир Зеленський, на Донеччині зараз найскладніша ситуація, ЗСУ роблять усе можливе, щоб стримати окупантів.

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Перегляди
767
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