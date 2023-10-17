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Генштаб повідомив про частковий успіх ЗСУ у Запорізькій області: деталі

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Генштаб повідомив про частковий успіх ЗСУ у Запорізькій області: деталі

ЗСУ. / Фото: Associated Press

Українські оборонці продовжують наступ на кількох напрямках.

Збройні сили України мають частковий успіх західніше Вербового Запорізької області. Своєю чергою, російські окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку Донецької області.

Про це розповів в ефірі телемарафону речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.

"На Запорізькому напрямку наші захисники не допустили втрат позицій південно-західніше Новоданилівки, Роботиного та західніше Вербового Запорізької області", - каже військовий.

Сили оборони України продовжують наступальні дії та операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Так, українські оборонці проводять штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці. Закріплюються на досягнутих рубежах.

"Також на Бахмутському напрямку наші захисники відбили три атаки противника в районі населеного пункту Андріївка Донецької області", - наголосив представник ЗСУ.

Нагадаємо, розпочалася 601 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації. У ранковому зведенні Генштаб повідомив, що ЗСУ відбили низку атак окупантів та продовжують наступальні дії. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 6 ворожих "Shahed-136/131".

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Дата публікації
Перегляди
1207
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