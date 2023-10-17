Генштаб повідомив про частковий успіх ЗСУ у Запорізькій області: деталі

Збройні сили України мають частковий успіх західніше Вербового Запорізької області. Своєю чергою, російські окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку Донецької області.

Про це розповів в ефірі телемарафону речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.

"На Запорізькому напрямку наші захисники не допустили втрат позицій південно-західніше Новоданилівки, Роботиного та західніше Вербового Запорізької області", - каже військовий.

Сили оборони України продовжують наступальні дії та операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Так, українські оборонці проводять штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці. Закріплюються на досягнутих рубежах.

"Також на Бахмутському напрямку наші захисники відбили три атаки противника в районі населеного пункту Андріївка Донецької області", - наголосив представник ЗСУ.

Нагадаємо, розпочалася 601 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації. У ранковому зведенні Генштаб повідомив, що ЗСУ відбили низку атак окупантів та продовжують наступальні дії. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 6 ворожих "Shahed-136/131".

Читайте також: