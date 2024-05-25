Генштаб повідомив про напружену ситуацію на Куп’янському напрямку: що відбувається на фронті

Українські Збройні сили продовжують оборонну операцію. Зокрема, на Куп’янському напрямку ситуація напружена. У Харківській області та на Донеччині тривають бої.

Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу ЗСУ станом на ранок 25 травня.

Від початку цієї доби відбулося 21 бойове зіткнення. Зокрема, окупанти здійснили 479 обстрілів позицій українських військових, з них сім з використанням реактивних систем залпового вогню. Окупанти застосували 25 ударних дронів-камікадзе.

На Харківському напрямку з початку доби противник тричі атакував українські підрозділи. Дві штурмові дії відбито в районі Липців без успіху для противника. Ще одне бойове зіткнення триває в районі Вовчанська. Сили оборони продовжують укріплювати свої рубежі.

На Куп’янському напрямку підрозділи ЗСУ відбили вже дві атаки противника в районі Петропавлівки та Невського. Крім того, одне бойове зіткнення триває. Ситуація напружена. ЗСУ проводять заходи з посилення позицій переднього краю оборони. .

На Лиманському напрямку відбито ворожу атаку в районі Торського.

На Сіверському напрямку від початку доби відбулося два бойових зіткнення, одне з них ще триває неподалік Виїмки. Варто зазначити, що тут українські воїни мали успіх на окремих ділянках.

На Краматорському напрямку окупанти уже двічі атакували в районі Кліщіївки. Одну спробу ворожого штурму відбито, ще одна триває. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку з початку доби ворог чотири рази атакував позиції українських військ. Силами оборони одну атаку відбито неподалік Невельського. Тривають бої в районах Сокола та Яснобродівки.

На Курахівському напрямку підрозділи наших військ відбили дві спроби противники просунутись в районах Красногорівки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку противник спробував витіснити підрозділили Сил оборони в районі Старомайорського Донецької області. Зазнав невдачі та відступив.

На Оріхівському напрямку відбито атаку окупантів біля Роботиного. Наразі триває бій поблизу Новоандріївки. Ситуація контрольована.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили одну атаку противника в напрямку Кринок. Під час боїв противник успіху не мав, втрат позицій не допущено.

У Генштабі також повідомили, що протягом минулої доби на всьому фронті відбулося загалом 103 бойових зіткнення. Окупанти 3272 рази обстріляли позиції наших військ та населені пункти з різних видів озброєння, із них 90 – з реактивних систем залпового вогню.

Своєю чергою, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу та два об’єкти інфраструктури противника. Загалом за минулу добу бойові втрати російських загарбників безповоротними та санітарними склали 1148 осіб.

Нагадаємо, речник Держприкордонслужби Андрій Демченко розповів про загрозу наступу РФ на Суми і область. Росіяни намагаються розтягнути українські Сили оборони.

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