Генштаб повідомив про обстріли з танків та мінометів Куп’янська, Бахмута та інших населених пунктів

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Однак ворог обстрілював інші 9 напрямків.

Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

На інших напрямках противник обстрілював інфраструктуру із танків, мінометів та артилерії різних калібрів:

на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Галаганівка Чернігівської області та Кіндратівка Сумської області;

– в районах населених пунктів Галаганівка Чернігівської області та Кіндратівка Сумської області; на Харківському напрямку – Вовчанськ, Гоптівка, Баранівка, Висока Яруга, Нескучне та Сотницький Козачок;

– Вовчанськ, Гоптівка, Баранівка, Висока Яруга, Нескучне та Сотницький Козачок; на Слов’янському напрямку – Куп’янськ;

– Куп’янськ; на Краматорському напрямку – Тетянівка, Білогорівка, Сіверськ, Миколаївка, Краматорськ, Івано-Дар’ївка та Верхньокам’янське;

– Тетянівка, Білогорівка, Сіверськ, Миколаївка, Краматорськ, Івано-Дар’ївка та Верхньокам’янське; на Бахмутському напрямку – Суха Балка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Одрадівка, Соледар, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут та Весела Долина.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворог не проводив. Здійснював обстріли по всій лінії зіткнення.

На Південнобузькому напрямку противник завдавав вогневого ураження вздовж всієї лінії зіткнення. Крім того, вів повітряну розвідку БпЛА - здійснив 48 вильотів.

Нагадаємо, що росіяни в Кривому Розі знову влучили ракетами в гідравлічні споруди.

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