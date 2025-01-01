Ситуація на фронті 1 січня: Генштаб повідомив деталі

На фронті протягом доби зафіксували 101 бойове зіткнення, окупанти продовжують зосереджувати свої сили на чотирьох напрямках.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Ситуація станом на 1 січня

На Куп’янському напрямку ворог тричі намагався просунутися до наших позицій в районах Колісниківки, Загризового та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку окупанти збільшили кількість атак. Ворог атакував поблизу Новосергіївки, Твердохлібового, Копанок, Макіївки, Іванівки.

На Краматорському напрямку ЗСУ відбили дев’ять атак окупантів в районі Часового Яру, Ступочок та Предтечиного. Одне боєзіткнення ще триває.

На Торецькому напрямку ворог намагався прорватися в районі Торецька та в напрямку Щербинівки. Бій триває

За добу окупанти 17 разів атакували населені пункти на Покровському напрямку. Наразі тривають ще сім боєзіткнень.

На Курахівському напрямку протягом дня відбулося 11 бойових зіткнень, три ворожі атаки тривають.

На Времівському напрямку агресор здійснив 12 атак. П’ять боєзіткнень ще тривають.

На Оріхівському напрямку з початку доби відбулося одне боєзіткнення в районі Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ЗСУ відбили одну спробу противника потіснити наших оборонців із займаних позицій.

На Курщині українські захисники відбили 31 атаку загарбників, два боєзіткнення тривають.

Від артилерійських обстрілів постраждали території Чернігівської та Сумської області. Зокрема, під обстріли потрапили такі населені пункти: Тимоновичі, Янжулівка, Карповичі, Залізний Міст, Миколаївка та Тимофіївка.

Раніше Генштаб повідомляв про втрати Росії станом на 1 січня.

Нагадаємо, у новорічний ранок окупанти завдали удару по Києву безпілотниками. У Святошинському і Печерському районах столиці попадали уламки збитих дронів.

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