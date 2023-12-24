Генштаб повідомив про ситуацію на фронті: де наступав ворог та які наслідки

Протягом минулої доби відбулося 81 бойове зіткнення. Противник здійснив 17 безуспішних штурмових дій, отримав гідну відсіч та відступив.

Про це повідомив Генштаб.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 17 атак ворога в районі Синьківки Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 11 атак противника біля населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат.

Сили оборони відбили 25 атак противника східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, а також 15 атак поблизу Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 4 атаки.

На Шахтарському напрямку загарбники наступальних (штурмових) дій не вели.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили всі атаки противника в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій.

Втрати ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 18 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 зенітно-ракетних комплексах противника. Також протиповітряною обороною знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59 та 2 розвідувальних БпЛА ворога.

Підрозділи ракетних військ уразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, радіолокаційну станцію, 2 артилерійські засоби, 3 склади боєприпасів та пункт управління противника.

Раніше Генштаб повідомив, що росіяни знову атакували вночі Україну ударними безпілотниками. ППО збила 15 дронів.

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