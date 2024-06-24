Генштаб повідомив про втрати росіян за минулу добу: що нового

Загальні бойові втрати російських окупантів на 24 червня склали 535 660 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1300 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 24.06.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 535 660 (+1300) осіб

танків ‒ 8031 (+12)

бойових броньованих машин ‒ 15413 (+15)

артилерійських систем – 14246 (+51)

РСЗВ – 1108

засоби ППО ‒ 863

літаків – 359

гелікоптерів – 326

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11382 (+27)

крилаті ракети ‒ 2323 (+2)

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 19304 (+56)

спеціальна техніка ‒ 2397 (+20)

Раніше військовий експерт Олександр Коваленко звернув увагу на те, як змінилися втрати окупантів за три тижні червня порівняно з попередніми місяцями. Чотири показники – втрати особового складу, знищення ствольної артилерії, спецтехніки та автомобільної техніки – найбільш наочно показують зміну ситуації на фронті.

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