Генштаб повідомив про загрозу російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України

Під час 347 доби широкомасштабної війни ворог здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах населених пунктів Гола Пристань та Херсон 6 лютого. Ворожі снаряди пошкодили житлові будинки. Є жертви серед громадян.

Про це повідомило командування ЗСУ.

В Генштабі також зазначили високу загрозу подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Наразі ситуація на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках залишається незмінною, наступальних угруповань противника не виявлено. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Попівка і Олександрівка Сумської області та Стрілеча, Глибоке, Красне, Гатище, Вовчанськ і Дворічна на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Іванівка, Кучерівка, Кислівка та Котлярівка Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

ворог обстріляв райони населених пунктів Іванівка, Кучерівка, Кислівка та Котлярівка Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині. На Лиманському напрямку противник обстріляв районах Тернів Донецької області та Площанки, Червонопопівки, Кремінної і Діброви на Луганщині.

противник обстріляв районах Тернів Донецької області та Площанки, Червонопопівки, Кремінної і Діброви на Луганщині. На Бахмутському напрямку танкових, мінометних та артилерійських ударів зазнали Спірне, Берестове, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка та Озарянівка.

танкових, мінометних та артилерійських ударів зазнали Спірне, Берестове, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка та Озарянівка. На Авдіївському напрямку вогневого ураження зазнали Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка.

вогневого ураження зазнали Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка. На Новопавлівському напрямку обстріляно Вугледар, Пречистівку, Золоту Ниву і Нескучне Донецької області.

обстріляно Вугледар, Пречистівку, Золоту Ниву і Нескучне Донецької області. На Запорізькому напрямку обстрілів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони понад 15 населених пунктів. Серед них Новопіль, Ольгівське, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка і Степове Запорізької області та Великомихайлівка на Дніпропетровщині.

обстрілів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони понад 15 населених пунктів. Серед них Новопіль, Ольгівське, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка і Степове Запорізької області та Великомихайлівка на Дніпропетровщині. На Херсонському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони 12 населених пунктів. Зокрема, Гола Пристань, Золота Балка, Качкарівка, Милове, Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

Також у Генштабі ЗСУ зазначили, що окупанти примусово паспортизують українських громадян на тимчасово захоплених територіях.

"У місті Кремінна Луганської області працівникам так званих "державних підприємств ЛНР", що не перебувають в черзі на отримання російського паспорта, знижують зарплатню на 30%", - зазначили у Генштабі.

Є інформація, що на тимчасово окупованих територіях Херсонщини ворог посилює фільтраційні заходи.

"Для проведення перевірок місцевого населення з проукраїнською позицією в Новотроїцьке прибули співробітники ФСБ", - повідомили у Генштабі.

Напередодні Генштаб повідомив, що ЗСУ ліквідували 870 російських окупантів за добу.

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