Генштаб повідомив про значні втрати росіян: скільки окупантів ліквідовано

Загальні бойові втрати російських окупантів на 12 травня склали 482 290 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1260 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загалом за час повномасштабної війни знищено російських:

танків - 7454 (+5)

бойових броньованих машин - 14375 (+22)

артилерійських систем - 12472 (+30)

РСЗВ - 1066 (+2)

засобів ППО - 797 (+1)

літаків - 350 (+1)

гелікоптерів - 325

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9910 (+42)

крилатих ракет - 2194 (+1)

кораблів та катерів - 26

підводних човнів - 1

автомобільної техніки та автоцистерн - 16819 (+64)

спеціальної техніки - 2042 (+2)

Раніше керівництво Легіону "Свобода России" закликали російських військових передавати інформацію про командирів "мʼясників", які не жаліють особовий склад заради карʼєрного росту та нагород.

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