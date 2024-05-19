Генштаб повідомив про значні втрати росіян: скільки окупантів ліквідовано

Загарбники зазнають втрат на полі бою.
Загальні бойові втрати російських окупантів на 19 травня склали 492 290 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1210 загарбників.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 19.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу - 492 290 (+1210)
- танків - 7576 (+16)
- бойових броньованих машин - 14630 (+35)
- артилерійських систем - 12687 (+48)
- РСЗ - 1074 (+3)
- засоби ППО - 803 (+2)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10155 (+47);
- крилаті ракети - 2204 (+1)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 17251 (+82)
- спеціальна техніка ‒ 2077 (+2)
Нагадаємо, експертам вдалося перевірити інформацію про втрачені окупантами на полі бою 3000 російських танків.
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