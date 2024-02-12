Генштаб повідомив, що відбувається на Авдіївському та Куп’янському напрямках

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

Протягом доби відбулось 63 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 5 ракетних, 71 авіаційний удар, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На Авдіївському напрямку, українські воїни відбили 14 атак ворога.

Про це йдеться у зведенні Генштабу 12 лютого.

Генштаб надав інформацію по кожному з напрямків фронту.

Так на Волинському та Поліському напрямках підрозділи ЗС Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

напрямках підрозділи ЗС Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснює диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює населені пунктиз території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів російських окупантів зазнали близько 20 населених пунктів.

напрямках противник здійснює диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює населені пунктиз території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів російських окупантів зазнали близько 20 населених пунктів. На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили атаку ворога в районі населеного пункту Табаївка Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області.

ЗСУ відбили атаку ворога в районі населеного пункту Табаївка Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області. На Лиманському напрямку українська армія відбила атаку ворога в районі населеного пункту Терни Донецької області, де він, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Виїмка Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

українська армія відбила атаку ворога в районі населеного пункту Терни Донецької області, де він, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Виїмка Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів. На Бахмутському напрямку, сили оборони відбили 6 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Андріївка та Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався покращити тактичне положення. Також ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Нью-Йорк Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Калинівка, Іванівське, Кліщіївка, Нью-Йорк Донецької області.

сили оборони відбили 6 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Андріївка та Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався покращити тактичне положення. Також ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Нью-Йорк Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Калинівка, Іванівське, Кліщіївка, Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку, українські воїни відбили 14 атак ворога в районі самої Авдіївки та ще 4 атаки в районах Тоненького, Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

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"Російські загарбники завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Новокалинове Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новокалинове, Новобахмутівка, Бердичі, Ласточкине, Авдіївка Донецької області", - додали у Генштабі.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався покращити тактичне положення.

сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався покращити тактичне положення. На Запорізькому напрямку ЗСУ відбили атаку противника в районі західніше Новопокровки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Малинівка, Червоне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Малі Щербаки Запорізької області.

"В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса”, на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 2 безуспішні спроби штурму позицій наших військ. Під артилерійським вогнем опинилися Херсон, Антонівка, Понятівка Херсонської області", - йдеться у зведенні.

Нагадаємо, за словами начальника служби зв'язків з громадськістю 21-ї окремої механізованої бригади Сергія Діброва, зараз погодні умови не сприяють активному руху росіян на Лиманському напрямку. Проте Росія, ймовірно, готується до нового наступу.

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