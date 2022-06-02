Генштаб повідомив свіжі дані про кількість ракет, випущених Росією по Україні за час війни

Від початку повномасштабної війни в Україні Росія здійснила 551 пуск крилатих ракет типу "Іскандер" та "Калібр", провівши 5722 літакові вильоти оперативно-тактичної авіації.
З цієї кількості 61 пуск ракет Росія провела з території Білорусі.
Про це заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов розповів на брифінгу 2 червня.
"З початку бойових дій противником всього було здійснено 5722 літаковильоти оперативно-тактичної авіації та 551 пуск крилатих ракет типу "Іскандер" та "Калібр", – повідомив Громов.
"З них тільки з території Республіки Білорусь було здійснено 1211 літаковильотів – понад 20% загальної кількості – та 61 пуск крилатих ракет типу "Іскандер" з метою ураження об'єктів критичної інфраструктури України", – додав представник Генштабу.
Нагадаємо, в Міноборони України прокоментували строки закінчення війни.
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