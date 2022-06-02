Генштаб повідомив свіжі дані про кількість ракет, випущених Росією по Україні за час війни

Генштаб повідомив свіжі дані про кількість ракет, випущених Росією по Україні за час війни

Від початку повномасштабної війни в Україні Росія здійснила 551 пуск крилатих ракет типу "Іскандер" та "Калібр", провівши 5722 літакові вильоти оперативно-тактичної авіації.

З цієї кількості 61 пуск ракет Росія провела з території Білорусі.

Про це заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов розповів на брифінгу 2 червня.

"З початку бойових дій противником всього було здійснено 5722 літаковильоти оперативно-тактичної авіації та 551 пуск крилатих ракет типу "Іскандер" та "Калібр", – повідомив Громов.

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"З них тільки з території Республіки Білорусь було здійснено 1211 літаковильотів – понад 20% загальної кількості – та 61 пуск крилатих ракет типу "Іскандер" з метою ураження об'єктів критичної інфраструктури України", – додав представник Генштабу.

Нагадаємо, в Міноборони України прокоментували строки закінчення війни.

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