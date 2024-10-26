Генштаб повідомив, яка ситуація на Покровському та Курахівському напрямках

Від початку доби на всій лінії фронту зафіксовано 90 бойових зіткнень.

Російські військові активізували використання авіації, зокрема керованих авіаційних бомб, та атакують на різних напрямках сходу та півдня України, зокрема на Покровському та Курахівському напрямках. Сили оборони продовжують утримувати свої позиції та вживають всі можливі заходи, щоб не допустити прориву.

Про це інформують у Генштабі.

Повідомляється, що окупанти продовжують використовувати артилерію та авіацію в Чернігівській та Сумській областях. Під обстрілами опинилися райони населених пунктів, таких як Хрінівка, Олександрівка, Яблунівка, Басівка, Тимофіївка та Покровка. Крім того, ворожа авіація здійснила авіаудар у районі Храпівщини, скинувши дві керовані авіабомби.

Згідно з останніми даними, ворог здійснив 18 авіаударів по території Курської області, використавши 29 керованих авіаційних бомб (КАБ).

На Харківському напрямку сьогодні сталося сім бойових зіткнень, під час яких наші війська відбили чотири атаки росіян у районах Вовчанська та Стариці. Ще три боєзіткнення поблизу Стариці тривають.

У Куп’янському напрямку українські воїни успішно відбили п’ять штурмових дій загарбників поблизу Кіндрашівки, Синьківки, Кругляківки, Берестового та Першотравневого. Поблизу Кругляківки та Кіндрашівки точаться ще три боєзіткнення. Ворог активно використовує авіацію, завдаючи ударів КАБами по Піщаному, Глушківці, Загризовому, а також некерованими ракетами по Берестовому.

На Лиманському напрямку окупанти, за підтримки авіації, атакують в районах Греківки, Макіївки, Тернів, Торського, Серебрянки та Григорівки. З початку доби тут вже зафіксовано 12 боєзіткнень, з яких чотири тривають.

На Сіверському напрямку загарбники двічі атакували район Білогорівки, і одне боєзіткнення триває.

На Торецькому напрямку противник здійснив шість атак на позиції українських військ поблизу Щербинівки, з яких три вже відбито.

Найгостріша ситуація на Покровському напрямку, де тривають запеклі бої в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Миколаївки та Селидового. Ворог вже здійснив 20 спроб штурму українських позицій, з яких 12 атак нашими захисниками відбито. Окупант також скинув авіабомбу в районі Мирнограду.

На Курахівському напрямку триває одинадцять боєзіткнень у районах Ізмайлівки, Степанівки, Новодмитрівки, Новоселидівки, Гострого, Дальнього, Антонівки, Єлизаветівки та Катеринівки. Сім ворожих штурмів уже відбито.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили атаку ворога в районі Новоданилівки. Загарбники активно застосовують авіацію по районах населених пунктів Мала Токмачка та Малі Щербаки.

На Придніпровському напрямку наші захисники відбили чотири атаки ворога. Окупанти завдали авіаційного удару по населеному пункту Львове, використавши некеровані авіаційні ракети.

Нагадаємо, військовослужбовець з позивним "Осман" з 24ОШБ "Айдар" Станіслав Бутянов висловив незадоволеність станом фортифікацій у напрямку Павлограду. Він зазначив, що на цій ділянці дороги фортифікації відсутні або недобудовані протягом кількох місяців.

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