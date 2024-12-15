Генштаб про Курахове: окупанти пішли на штурм і залучають ДРГ під виглядом цивільних

Росіяни проводять активні штурмові дії на південно-східній околиці міста
Курахівський напрямок залишається одним із найгарячіших на всьому фронті російсько-української війни.
Окремо про ситуацію в Кураховому розповіли в Генштабі ЗСУ увечері, 15 грудня.
Зазначається, що Сили оборони у місті дають відсіч окупантам, які мають значну перевагу в особовому складі та техніці, атакують за підтримки артилерії й авіації. Від початку доби в районі Курахового відбулося 10 боєзіткнень.
Росіяни проводять активні штурмові дії на південно-східній околиці міста. При цьому намагаються захопити дорожню розв'язку і квартал багатоквартирної забудови в його південній частині.
"З цією метою, а також у цілях захоплення важливих адміністративних та промислових об'єктів й споруд, розташованих у центральній частині міста, ворог намагається інфільтрувати диверсійно-розвідувальні групи", – йдеться в повідомленні.
Були зафіксовані випадки використання ворожих ДРГ під виглядом цивільних осіб. Щоб запобігти таким діям противника Сили оборони проводять контрдиверсійні заходи.
"Командуванням приймаються всі необхідні рішення з урахуванням складності обстановки. Велика вдячність солдатам, сержантам і офіцерам, які стримують російських окупантів", – зазначили у Генштабі.
Також Генштаб стверджує, що окупанти поширюють спотворену інформацію про ситуацію в Кураховому, тому закликає дотримуватися інформаційної гігієни та довіряти лише офіційним джерелам.
Нагадаємо, 14 грудня DeepState повідомив, що на міськраді Курахового помітили російський “триколор”.
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