Генштаб про Курахове: окупанти пішли на штурм і залучають ДРГ під виглядом цивільних

Курахівський напрямок залишається одним із найгарячіших на всьому фронті російсько-української війни.

Окремо про ситуацію в Кураховому розповіли в Генштабі ЗСУ увечері, 15 грудня.

Зазначається, що Сили оборони у місті дають відсіч окупантам, які мають значну перевагу в особовому складі та техніці, атакують за підтримки артилерії й авіації. Від початку доби в районі Курахового відбулося 10 боєзіткнень.

Росіяни проводять активні штурмові дії на південно-східній околиці міста. При цьому намагаються захопити дорожню розв'язку і квартал багатоквартирної забудови в його південній частині.

"З цією метою, а також у цілях захоплення важливих адміністративних та промислових об'єктів й споруд, розташованих у центральній частині міста, ворог намагається інфільтрувати диверсійно-розвідувальні групи", – йдеться в повідомленні.

Були зафіксовані випадки використання ворожих ДРГ під виглядом цивільних осіб. Щоб запобігти таким діям противника Сили оборони проводять контрдиверсійні заходи.

"Командуванням приймаються всі необхідні рішення з урахуванням складності обстановки. Велика вдячність солдатам, сержантам і офіцерам, які стримують російських окупантів", – зазначили у Генштабі.

Також Генштаб стверджує, що окупанти поширюють спотворену інформацію про ситуацію в Кураховому, тому закликає дотримуватися інформаційної гігієни та довіряти лише офіційним джерелам.

Нагадаємо, 14 грудня DeepState повідомив, що на міськраді Курахового помітили російський “триколор”.

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