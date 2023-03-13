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Генштаб: росіяни відправили на Донеччину потяг з жінками-в'язнями

Генштаб: росіяни відправили на Донеччину потяг з жінками-в'язнями

Фото: ГУ Національної поліції в Полтавській області

Ворог намагається компенсуати втрати.

Росія залучає до війни проти України жінок-в'язнів.

Про це повідомив Генштаб Збройних сил України у ранковому зведенні 13 березня.

"Минулого тижня відзначений рух у бік Донецької області потяга із плацкартними вагонами для перевезення в'язнів. Один з вагонів – із засудженими жінками", – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, російські загарбники продовжують грабувати захоплені території.

"Нещодавно в Енергодарі окупанти почали вивозити з навчально-тренувального центру Запорізької атомної електростанції навчальне обладнання, на якому проводилось підвищення кваліфікації персоналу", – додали у відомстві.

Нагадаємо, за даними Генштабу, станом на 13 березня, Росія втратила у війні проти України вже 159 800 своїх військових.

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