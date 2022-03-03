Генштаб розповів, в яких напрямках ворог намагається наступати

Оприлюднено зведення станом на 6 ранку.

Окупаційні війська, не досягнувши успіху майже на всіх напрямках, на яких здійснювали просування вперед, знову вдалися до тактики нічних обстрілів житлових кварталів великих міст.

Про це зазначає Генеральний штаб ЗСУ

Там зазначили, що на Волинському напрямку противник продовжує проводити демонстраційні дії вздовж державного кордону. А на Поліському - ворог намагається проводити наступальні дії в районі населених пунктів Козаровичи, Вишгород, Фастів, Обухів. Відзначено подальше розгортання польових логістичних таборів у районах Бородянки, Катюжанки та Гавронщини. На Сіверському напрямку російські окупанти, не маючи успіху в українських містах Чернігів, Ніжин та Суми, Лебедин та Охтирка, уникаючи бойових зіткнень зі ЗС України, намагаються дістатись північних околиць Києва.

"Ворожі частини та підрозділи зосередились в районах населених пунктів Баришевка, Нова Басань, Любеч. Частиною сил до БТГр зі складу 200 омсбр 14 АК Північного флоту ЗС РФ, яка фактично втратила боєздатність, здійснює перегрупування та намагається наступати у напрямку на Бровари та Київ", - додали у відомстві.

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А на Слобожанському напрямку ворог проводить наступальну операцію у в районах населених пунктів Золочів, Харків, Балаклія, намагається продовжити наступ у напрямку Лозової, катастрофічно потребує поповнення втраченої техніки та особового складу. На Донецькому напрямку окупанти зі складу 1 та 2 АК за підтримки артилерії продовжують наступальні дії в районах населених пунктів Новий Айдар, Волноваха та Маріуполь. Головної мети, щодо захоплення Маріуполя та виходу на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей противник так і не досяг. Не спокійно і на Таврійському напрямку, там противник не полишає спроб проведення наступальної операції. Після перегрупування та введення частини оперативних резервів, зосередив основні зусилля на напрямку Миколаїв – Вознесенськ.

В Чорноморській операційній зоні корабельні групи Чорноморського флоту продовжують вести вогонь по цивільних кораблях та захоплювати в полон моряків.

Частина сил противника продовжує дії в районах населених пунктів Енергодар, Василівка, Токмак, Новопетрівка. Після перегрупування та введення частини оперативних резервів зі складу 205 окремої мотострілецької бригади 49 загальновійськової армії ЗС РФ продовжує наступ з метою вийти на околиці Запоріжжя і Маріуполя.

"Для забезпечення подальшої висадки тактичного повітряного десанту зі складу 10 окремої бригади спеціального призначення ЗС РФ в районі населеного пункту Баловне загарбник висадив малочисельний десант, який було знищено", - додали у Генштабі.

В акваторії Чорного моря спостерігається рух десантного загону ЧФ РФ у складі чотирьох великих десантних кораблів у супроводженні трьох ракетних катерів у напрямку м. Одеса.

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Київ та інші міста України потерпають від ракетно-бомбових ударів противника. Соціальні мережі та відомі інформаційні ресурси практично в режимі реального часу починають коментувати наслідки враження та точність попадання ворожих ракет.

"І про найважливіше, звертаємось до блогерів, експертів та звичайних учасників інтернет-спільноти: ваша оперативна інформація може стати предметом зацікавленості російських артилеристів та навідників для подальшого коригування наступного пострілу ворога! Будьте обачливими при розповсюдженні інформації про обстріли в режимі реального часу", - закликав Генштаб.