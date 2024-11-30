Генштаб розповів, який наразі найгарячіший напрямок на фронті: що та де відбувається

Від ранку на фронті відбулося 153 боєзіткнення, й бої тривають на шести напрямках.

В Україні від початку доби на фронті відбулося 153 зіткнення, бої продовжуються на шести ділянках, найбільші обстріли зараз на Курахівському напрямку.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Харківський напрямок

Російські війська здійснили вісім атак на оборонні позиції України поблизу Вовчанська, Козачої Лопані та Гоптівки. Атаки не увінчалися успіхом.

Куп’янський напрямок

Сили оборони відбили три атаки в районах Піщаного, Колісниківки, Лозової, Загризового й Новоєгорівки. Три боєзіткнення продовжуються.

Лиманський напрямок

Росіяни здійснили 13 штурмів і наступальних дій поблизу Греківки, Дружелюбівки, Новоєгорівки, Зарічного, Тернів і Торського. Три боєзіткнення досі тривають.

Краматорський напрямок

Українські війська відбили десять штурмів ворога в районах Часового Яру, Предтечиного та Ступочків. Два боєзіткнення тривають.

Торецький напрямок

Ідуть 12 боєзіткнень поблизу Торецька, Неліпівки та Щербинівки.

Покровський напрямок

Російські війська здійснили 28 атак на позиції українських оборонців у районах Миролюбівки, Променя, Мирнограда, Лисівки, Красного Яру, Даченського, Жовтого, Чумацького та Нового Труда. 26 атак відбито, два боєзіткнення тривають.

Курахівський напрямок

Загарбники 38 разів атакували в районах Сонцівки, Берестків, Зорі, Новодмитрівки, Курахового, Дачного, Дальнього, Катеринівки, Романівки, Антонівки, Ганівки та Успенівки. 12 боєзіткнень досі тривають.

Времівський напрямок

Сили оборони відбили 15 атак поблизу Веселого Гаю, Костянтинопольського, Розливу, Великої Новосілки та Новополя.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що війну у країні можна завершити до 2025 року, якщо посилити Україну та застосувати дипломатичний тиск на Росію. За його словами, для цього важлива підтримка Європи та США, а також тиск через зміцнення оборонних можливостей України.

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