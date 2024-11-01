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Генштаб шокував кількістю БпЛА, якими РФ атакувала Україну від початку року

Генштаб шокував кількістю БпЛА, якими РФ атакувала Україну від початку року

Атака дронами-камікадзе по Україні / Колаж ТСН.ua

Лише у жовтні ворог запустив по цивільних та військових об’єктах України 2023 дрони.

Російські війська від початку року випустили по території України 6987 ударних безпілотників. З них майже 30% – тільки у жовтні.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Російські окупанти від початку 2024 року запустили по території України 6987 ударних безпілотників. Переважно дрони цілили по цивільній та критичній інфраструктурі.

Із цієї кількості у жовтні загарбники застосували по цивільних та військових об’єктах України 2023 ударних дрони Shahed та безпілотники невстановленого типу. Українські захисники знищили/придушили 1185 одиниць із цієї кількості. Ще 738 дронів були локаційно втрачені, а 29 – вийшли з повітряного простору держави.

У Генштабі зазначили, що завдяки професіоналізму та майстерності Сил оборони від російського повітряного терору вдалося врятувати тисячі життів, уберегти від руйнувань сотні домівок та важливих об’єктів держави.

Нагадаємо, в ніч проти 1 листопада армія РФ вдарила по Україні трьома авіаційними ракетами, 48 "Шахедами" та дронами невстановленого типу.

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