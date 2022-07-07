Генштаб спростував заяву РФ про нібито загибель українських воїнів, які встановлювали прапори України на Зміїному

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на півдні України.

На Південнобузькому напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала – російські окупанти продовжували обстріли позицій українських військ.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 7 липня.

Підрозділи ворога продовжують утримувати зайняті позиції та обстрілювати позиції підрозділів наших військ з усіх наявних засобів.

Генштаб ЗСУ спростував заяву міністерства оборони РФ про нібито загибель українських воїнів, які виконували зачищення та встановлювали прапори України на острові Зміїний.

У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України в морі росіяни утримують в готовності до застосування до шести носіїв високоточної зброї.

Сумарна кількість крилатих ракет морського базування типу "Калібр" може складати до 40 одиниць, повідомляє Генштаб.

Нагадаємо, що українські захисники встановили прапор на острові Зміїний після його звільнення від російських окупантів.

30 червня ЗСУ вибили окупантів з острова Зміїний, згодом знищивши зброю і ворожу техніку. 4 липня стало відомо, що прапор України доправили на острів гелікоптером, проте тоді його ще не підіймали.

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