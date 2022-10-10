Генштаб уточнив, скільки ракет та дронів запустила Росія по Україні сьогодні

Україна збила більшу частину ракет і безпілотників, які Росія запустила по регіонах 10 жовтня.

Російська Федерація 10 жовтня масовано обстріляла Україну з крилатих ракет, безпілотників, використавши іранські "шахіди".

Про це інформує Генштаб.

Армія країни-терористки РФ за ранок 10 жовтня використала для бомбардувань України 84 крилатих ракети, 24 безпілотних літальних апарати, з них 13 - іранські "Шахід-136".

Натомість українська ППО успішно ліквідувала 56 цілей. Серед них 43 крилатих ракети та 13 БПЛА (з них 10 типу "камікадзе"). У зв'язку з посиленням ворожої активності та терору українців закликають дотримуватися правил повітряної тривоги і йти до укриттів у разі її оголошення.

"Зберігайте спокій та не нехтуйте сигналами повітряних тривог. Разом переможемо! Слава Україні!", - йдеться в повідомленні.

Україна під обстрілами РФ 10 жовтня

Міста України 10 жовтня постраждали від масштабних російських бомбардувань - влада повідомила про обстріли у Харкові, Києві, Львові, Кременчуці, Миколаєві, на Дніпропетровщині, у Хмельницькій, Сумській, Івано-Франківській, Полтавській областях та інших населених пунктах.

Мер Києва закликав мешканців залишатися в укриттях протягом 10 жовтня, а заступник глави ОП Кирило Тимошенко закликав українців обмежити за можливості споживання електроенергії через навантаження на електромережі після обстрілів країни-терористи РФ.

Світові лідери засудили і розкритикували Москву. Водночас сам Путін, коментуючи ранкові удари по низці міст України, визнав, що ракетні удари завдавали "високоточною зброєю по об'єктах інфраструктури".

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