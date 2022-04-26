Генштаб вперше прокоментував чутки про "незамінування" Чонгару

Генштаб ЗСУ вперше офіційно прокоментували поширені у соцмережах чутки про "незамінування" Чонгару на адмінлінії з окупованим Кримом, що начебто стало однією з причин стрімкого наступу окупантів на півдні України.

Генштаб наголошує, що ЗСУ виконують завдання за призначенням, керуючись винятково національними інтересами та діють відповідно до обстановки.

Про це інформує пресслужба Генерального штабу.

"Що стосується чуток щодо начебто "незамінування" Чонгару, повідомляємо. Міст було заміновано, але нам протистояли переважаючі у 15 разів сили противника", – йдеться в повідомленні.

Генштаб запевняє, що усі висновки щодо правомірності ухвалених рішень під час бойових дій будуть зроблені у встановлений законом спосіб після їх завершення.

"Позиція у нас проста. Герої повинні отримувати нагороди. Окупанти та їх посіпаки - сидіти за ґратами. А поки продовжуємо працювати на перемогу", – підсумували у Генеральному штабі.

Нагадаємо, що у Херсоні російські окупанти захопили будівлю міської ради.

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