Генштаб заявив про 167 боїв на фронті: де наступав ворог і де ЗСУ відбили атаки

На війні в Україні протягом минулої доби зафіксовано 167 бойових зіткнень. Найбільше атак російські війська провели на Покровському та Курахівському напрямках.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку зафіксовані дві ворожі атаки у районах населених пунктів Вовчанськ та Глибоке.

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На Куп’янському напрямку російські війська влаштували 12 атак. Українські захисники відбивали штурмові дії у напрямку Синьківки, Петропавлівки, Глушківки, Стельмахівки та Лозової.

На Лиманському напрямку загарбники атакували 14 разів. Ворог намагався просунутись уперед неподалік від восьми різних населених пунктів. Акцент робив біля Невського, Новосадового, Торського, Григорівки та Макіївки.

На Сіверському напрямку Сили оборони України відбивали 14 штурмових дій поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Спірного та Званівки.

На Краматорському напрямку окупанти двічі атакували у районі Білої Гори.

На Торецькому напрямку російська армія за підтримки авіації влаштувала дев’ять атак неподалік від Неліпівки та Торецька.

На Покровському напрямку українські війська зупинили 41 штурмову і наступальну дію ворога у напрямку населених пунктів Воздвиженка, Зелене Поле, Новотроїцьке, Гродівка, Новогродівка, Селідове та Михайлівка. Найбільша концентрація ворожих атак була зафіксована поблизу Михайлівки та Новогродівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони України відбили 46 ворожих атак. Основні зусилля російські війська докладали у районах Українська, Красногорівки, Костянтинівки та Георгіївки. Там відбулося шість, сім, 15 та 12 боєзіткнень відповідно.

На Времівському напрямку російські загарбники здійснили дев’ять штурмів українських позицій неподалік від Золотої Ниви, Шахтарського і Вугледара. Ворог активно задіював для ударів штурмову і бомбардувальну авіацію.

На Оріхівському напрямку окупанти намагалися вибити українські підрозділи з позицій в районах Малої Токмачки і Малих Щербаків – загалом провели три атаки. Для авіаударів ворог використав близько 10 КАБів і до 100 некерованих авіаракет.

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На Придніпровському напрямку російська армія атакували українські позиції дев’ять разів. Ворог отримав жорстку відсіч та зазнав втрат.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями загарбники з території Росії активно застосовують артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

Триває операція у Курській області.

За уточненою інформацією, протягом попередньої доби російські війська завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотири ракетних удари із застосуванням чотирьох ракет, 97 авіаударів, зокрема, ворог скинув 130 КАБів. Крім цього, окупанти здійснили 4916 обстрілів, з них 195 – із реактивних систем залпового вогню.

Водночас авіація, ракетні війська та артилерія українських військ завдали 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також уразили п’ять артилерійських систем.

До слова, за повідомленням Інституту вивчення війни, російські війська просунулися вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, а українські сили повернули позиції біля Сіверська.

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