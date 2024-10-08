Генштаб ЗСУ назвав найважчі місця на фронті: де атакував і штурмував ворог

Найбільше штурмових та наступальних дій ворога українські війська відбивали на Покровському напрямку.

На фронті в Україні протягом попередньої доби зафіксовано 172 бойових зіткнення. Найгарячішою ситуація залишається на Покровському та Курахівському напрямках.

Про це Генштаб ЗСУ повідомив 8 жовтня.

На Харківському напрямку російські війська продовжували активні дії. Загалом там відбулося шість бойових зіткнень. Бої точилися у районах населених пунктів Стариця та Вовчанськ.

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На Куп’янському напрямку окупанти 25 разів атакували позиції українських підрозділів. Основних зусиль ворог докладав у районах Синьківки, Новоселівки, Глушківки, Лозової та Кругляківки.

На Лиманському напрямку Сили оборони України відбивали 20 ворожих атак неподалік від Макіївки, Греківки, Невського, Новосадового, Торського та в Серебрянському лісі.

На Краматорському напрямку українські війська зупинили чотири спроби російських загарбників прорвати оборону в районах Часового Яру та Ступочок Донецької області.

На Торецькому напрямку російська армія за підтримки авіації влаштувала 12 атак неподалік від населених пунктів Торецьк, Диліївка та Неліпівка.

На Покровському напрямку Сили оборони України відбивали 26 штурмових та наступальних дій ворога. Російські війська концентрували зусилля в районах Лисівки та Селидового, де провели понад половину атак. Окрім того, захисники зупинили спроби окупантів просуватися вперед неподалік від Новоторецька, Калинового, Крутого Яру, Новогродівки та Миколаївки Донецької області.

На Курахівському напрямку українські війська продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Цукурине, Желанне Друге, Гірник, Новоселидівка, Гостре, Георгіївка та Катеринівка, де загарбники 37 разів намагалися прорвати українську оборону.

На Времівському напрямку окупанти провели три штурми позицій українських військ у напрямку Богоявленки Донецької області.

На Оріхівському напрямку поблизу Роботиного Сили оборони відбили дві ворожі спроби атакувати українські підрозділи.

На Придніпровському напрямку українські захисники жорстко припинили сім спроб росіян просуватися на рубежі, зайняті Силами оборони.

На Гуляйпільському та Сіверському напрямках суттєвих змін не відбулося. Російська армія влаштовує перманентні обстріли цивільної інфраструктури, позицій українських військ, застосовує авіацію.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями армія РФ зберігає військову присутність, обстрілює населені пункти з російської території, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. За наявними даними, російські війська завдали там 17 авіаударів, застосувавши 24 КАБи.

Протягом минулої доби російські загарбники завдали по позиціях українських військ та населених пунктах чотири ракетних удари (сім ракет), 72 авіаудари (зокрема, задіяли 122 КАБи) та 1508 ударів дронами-камікадзе, здійснили 4420 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, 117 з них – із РСЗВ.

Своєю чергою авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ударів по трьох засобах ракетних військ та артилерії і шести районах зосередження особового складу і техніки ворога, по базі паливно-мастильних матеріалів та знищили ЗРК "Оса".

Нагадаємо, речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова повідомила напередодні, що російські війська зайшли до Торецька Донецької області, бої тривають буквально за кожен під’їзд.

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