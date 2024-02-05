Генштаб ЗСУ назвав втрати ворога: скільки окупантів ліквідували ЗСУ

Українські війська знищили сотні ворожих бійців, їхнє озброєння та військову техніку.
Сили оборони України протягом 4 лютого ліквідування та поранили на фронті ще 810 російських окупантів.
Про це Генштаб ЗСУ повідомив 5 лютого.
Втрати російських військ від початку повномасштабної війни сягнули вже 389 560 бійців знищеними і пораненими.
Втрати РФ на 5 лютого 2024 року
Загальні бойові втрати ворога станом на 5 лютого орієнтовно становлять:
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особовий склад ‒ близько 389560 (+810) осіб,
- танки‒ 6348 (+5),
- бойові броньовані машини ‒ 11822 (+4),
- артилерійські системи – 9349 (+18),
- РСЗВ – 979 (+0),
- засоби ППО ‒ 664 (+1),
- літаки – 332 (+0),
- гелікоптери – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7173 (+0),
- крилаті ракети ‒ 1848 (+0),
- кораблі/катери ‒ 24 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільна техніка та автоцистерни – 12412 (+19),
- спеціальна техніка ‒ 1486 (+7).
До слова, 3 лютого на територію Сумської області спробувала проникнути російська ДРГ, яку вчасно помітили українські захисники і відкрили вогонь. Ворог втратив щонайменше трьох бійців.
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