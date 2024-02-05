Генштаб ЗСУ назвав втрати ворога: скільки окупантів ліквідували ЗСУ

Сили оборони України протягом 4 лютого ліквідування та поранили на фронті ще 810 російських окупантів.

Про це Генштаб ЗСУ повідомив 5 лютого.

Втрати російських військ від початку повномасштабної війни сягнули вже 389 560 бійців знищеними і пораненими.

Втрати РФ на 5 лютого 2024 року

Загальні бойові втрати ворога станом на 5 лютого орієнтовно становлять:

особовий склад ‒ близько 389560 (+810) осіб,

танки‒ 6348 (+5),

бойові броньовані машини ‒ 11822 (+4),

артилерійські системи – 9349 (+18),

РСЗВ – 979 (+0),

засоби ППО ‒ 664 (+1),

літаки – 332 (+0),

гелікоптери – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7173 (+0),

крилаті ракети ‒ 1848 (+0),

кораблі/катери ‒ 24 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільна техніка та автоцистерни – 12412 (+19),

спеціальна техніка ‒ 1486 (+7).

Втрати РФ на 5.02.2024 року / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

До слова, 3 лютого на територію Сумської області спробувала проникнути російська ДРГ, яку вчасно помітили українські захисники і відкрили вогонь. Ворог втратив щонайменше трьох бійців.

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