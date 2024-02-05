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Генштаб ЗСУ назвав втрати ворога: скільки окупантів ліквідували ЗСУ

Генштаб ЗСУ назвав втрати ворога: скільки окупантів ліквідували ЗСУ

Фото з позиції російських військ / Фото: Associated Press

Українські війська знищили сотні ворожих бійців, їхнє озброєння та військову техніку.

Сили оборони України протягом 4 лютого ліквідування та поранили на фронті ще 810 російських окупантів.

Про це Генштаб ЗСУ повідомив 5 лютого.

Втрати російських військ від початку повномасштабної війни сягнули вже 389 560 бійців знищеними і пораненими.

Втрати РФ на 5 лютого 2024 року

Загальні бойові втрати ворога станом на 5 лютого орієнтовно становлять:

  • особовий склад ‒ близько 389560 (+810) осіб,

  • танки‒ 6348 (+5),
  • бойові броньовані машини ‒ 11822 (+4),
  • артилерійські системи – 9349 (+18),
  • РСЗВ – 979 (+0),
  • засоби ППО ‒ 664 (+1),
  • літаки – 332 (+0),
  • гелікоптери – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7173 (+0),
  • крилаті ракети ‒ 1848 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 24 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 12412 (+19),
  • спеціальна техніка ‒ 1486 (+7).
Втрати РФ на 5.02.2024 року / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
Втрати РФ на 5.02.2024 року / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

До слова, 3 лютого на територію Сумської області спробувала проникнути російська ДРГ, яку вчасно помітили українські захисники і відкрили вогонь. Ворог втратив щонайменше трьох бійців.

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