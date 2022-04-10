Генштаб ЗСУ очікує, що ворог намагатиметься вийти на адмінкордони Херсонської області

Генштаб ЗСУ очікує, що ворог намагатиметься вийти на адмінкордони Херсонської області

У Генштабі готові до виходу росіян на адміністративні кордони Херсонщини.

На Південнобузькому напрямку ворог намагався відновити своє положення - зайняти втрачені позиції в районі населеного пункту Осокорівка, передає 10 квітня Генеральний Штаб ЗСУ.

За повідомленням командування, імовірно, ворог намагатиметься здійснити спробу виходу на адміністративні кордони Херсонської області.

Нагадаємо, ворог має низку проблем у матеріально-технічному забезпеченні угруповання військ Західного військового округу.

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