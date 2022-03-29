Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення на всіх напрямках (відео)

Український народ продовжує героїчно боронити батьківщину від окупантів.
Триває тридцять четверта доба від початку широкомасштабного вторгнення Росії до України. У Генштабі ЗСУ повідомили, яка ситуація на основних напрямках станом на 18:00 29 березня.
Росія продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої України. Окупанти здійснюють відведення окремих підрозділів з території Київської та Чернігівської областей, а також перегрупування для зосередження основних зусиль на Слобожанському та Донецькому напрямках.
- На Волинському напрямку суттєвих змін в складі та розташуванні окупаційних військ не зафіксовано.
- На Поліському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив. Здійснював спроби вогневого ураження підрозділів Збройних Сил України у районах населених пунктів Романівка, Горенка, Личанка, Петрушки, Шпитьки, Мощун, Нова Буда, Майданівка, Любовичі, Забуяння, Наливайківка. Здійснює перегрупування військ та їх часткове відведення на територію Білорусі.
- На Сіверському напрямку ситуація залишається без суттєвих змін. Противник продовжує блокувати Чернігів, завдавати вогневого ураження по цивільних та військових об’єктах. У напрямку на Бровари намагається утримати раніше зайняті позиції та не допустити подальше просування наших військ.
- На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати Харків, здійснив відведення окремих підрозділів 1-ї танкової армії з району міста Суми за межі території України, продовжив здійснювати перегрупування військ з метою перекидання на інші напрямки. Посилив наступальні спроможності угруповання окремими підрозділами зі складу 20-ї загальновійськової армії західного воєнного округу у напрямку на Слов’янськ.
- На Південнобузькому напрямку ворог вживає заходів з відновлення боєздатності, поповнення запасів. Намагається підготувати підрозділи до відновлення наступальних дій.
- В Чорноморській та Азовській операційних зонах корабельне угруповання противника продовжує виконання завдань з відстеження обстановки, ведення розвідки та ізоляції району ведення бойових дій.
На території Росії, в районі населеного пункту Богучар, противник здійснює заходи зняття з довгострокового зберігання бойової та спеціальної техніки. Понад 40 відсотків зазначеної техніки перебуває в несправному чи неробочому стані.
РФ та її численна агентура в міжнародних організаціях заперечує факти транспортування та накопичення російськими військами великої кількості боєприпасів в безпосередній близькості до об’єкту “Укриття” Чорнобильської АЕС. Діяльність російських окупаційних військ в будь-який момент може призвести до детонації боєприпасів, пошкодження “Укриття” та радіаційного зараження території, де мешкають сотні мільйонів європейців.
"Наголошуємо, що як і в більшості інших випадків, РФ та її агенти впливу поширюють дезінформацію. Використання Чорнобильської зони для транспортування та накопичення боєприпасів, а також розміщення командних пунктів російських військ здійснюється свідомо, оскільки Збройні Сили України не можуть вести на території зони відчуження бойові дії. Ризик детонації російських боєприпасів є високим і без ведення бойових дій, у зв’язку з нехтуванням окупантами заходами безпеки, а також масовим використанням старих та некондиційних боєприпасів. Такі інциденти трапляються на російських складах та арсеналах регулярно і в мирний час, що є загальновідомим.
Противник ослаблений, дезорієнтований, значна його частина відрізана від логістичного забезпечення і продовжує зазнавати втрат. Разом переможемо! Слава Україні!", - йдеться в повідомленні Генштабу.
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